Второе чтение прошел законопроект с новыми мерами адресной поддержки семей с детьми. Об этом сообщили в Госдуме, пояснив, что положения законопроекта направлены на реализацию задач, поставленных в послании президента РФ.

Законопроект, в частности, предусматривает, что женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, будет с 1 июля 2021 года выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие.

Его размер составит 50% от прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на эту выплату будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель, если они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Перечень документов, необходимых для назначения пособия, и формы заявлений о его назначении установит правительство.

Кроме того, законопроектом вводится с 1 июля 2021 года новый вид выплат — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его размер составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ. Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону.

Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.



Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет включительно независимо от стажа родителей. В случае принятия поправок в третьем чтении изменения вступят в силу с 1 сентября 2021 года.