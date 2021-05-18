Банк непрофильных активов «Траст» (принадлежит Банку России) объявил о намерении продать 1,18 трлн акций ВТБ (9,08% от общего объема бумаг). Об этом говорится в сообщении Лондонской биржи. Продажа будет проходить по процедуре ускоренного букбилдинга, ее организуют совместно Citigroup, J.P. Morgan и VTB Capital.

«Книга заявок откроется немедленно после данного сообщения и может закрыться в короткий период времени», — говорится в сообщении. Финальный объем предлагаемых акций и их цена могут быть определены после завершения процесса букбилдинга (сбора заявок), детали будут объявлены в ближайшее время, отмечается в сообщении биржи. Исходя из котировок ВТБ на 19:00 мск, стоимость пакета оценивается примерно в 55 млрд рублей.

Продавец дал согласие на то, что в течение 60 дней после сделки он не будет предлагать к продаже те бумаги, которые не удастся реализовать. ВТБ не получит прибыли от сделки.

Вместе с тем другой крупный держатель акций ВТБ НПФ «Открытие» сообщил, что пока не планирует продавать свой пакет акций госбанка. «НПФ «Открытие» не планирует продажу акций банка ВТБ, которыми он владеет, через предложение на рынках капитала в течение не менее трех месяцев после завершения предложения акций банка ВТБ, осуществляемого банком «Траст», — заявил РБК генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин.