Отдохнуть за рубежом не смогут около 7 млн россиян: из-за долгов они стали невыездными, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Это почти в два раза больше, чем десять месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 млн должников. Общее число граждан с долгами в России — 18,9 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников в России стало на 2 млн больше. В I квартале этого года заплатить по счетам смогли только 103 тыс. невыездных должников. Судебные приставы взыскали с этой категории граждан 9,2 млрд рублей, из них 283 млн рублей — это алименты, отметили в ФССП. Всего невыездными из-за неуплаченных алиментов в данный период стали 7,8 тыс. россиян, а рассчитаться с государством и со своими бывшими семьями смогли только 2,7 тыс.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) цифру 7 млн подтвердили. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а период просрочки превышает 90 дней, напомнили в ассоциации. Количество невыездных россиян резко выросло в период с июля по ноябрь прошлого года, однако потом ситуация выровнялась, объяснили в НАПКА. Подавляющее большинство невыездных россиян — клиенты банков, при этом 90—95% задолжавших имеют одновременно банковский кредит и заем в МФО. Остальные 5% — обладатели незакрытых долгов перед МФО. Такой перекос связан с тем, что суммы займов в МФО ниже банковских и редко превышают невыездной порог в 30 тыс. рублей, объяснили коллекторы.

Более 3 млн россиян попали в списки невыездных из-за долгов Об этом говорится в статистических данных ФССП.

По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, большая часть должников не платит по кредитам по причине трудного финансового положения: 60—70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки. На таких должников мера по ограничению выезда за рубеж не влияет, рассуждения должников сводятся к тому, что раз все равно не могу никуда поехать, так зачем платить, пояснил Мехтиев. Как отметил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, ограничение выезда имело смысл, когда границы были открыты, а сейчас и ехать особо некуда.

Средний размер долга потенциально невыездного россиянина составляет порядка 85 тыс. рублей, за прошедший год он существенно не изменился. В большинстве случаев задолженность накоплена в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Кредиторы все активнее прибегают к судебному взысканию, в то время как должнику гораздо выгоднее решать эти вопросы без привлечения приставов, отметил управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. Также увеличение числа должников по штрафам ГИБДД закономерно: цены на автомобили и их обслуживание выросли вместе с количеством штрафов, в отличие от доходов россиян, рассказал координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Эффект низкой базы, когда вся страна сидела дома, позади, но экономика еще остается в кризисе, люди не платят штрафы не потому, что они не законопослушные, а потому, что у них стало меньше денег, отметил эксперт.

По словам Шкуматова, две трети всех автомобилей продаются с привлечением кредитных средств, и это не всегда автокредит. Такого никогда не было, максимальный процент закредитованности по авто составлял всегда порядка 45%, автолюбители сегодня бьются между желанием иметь автомобиль и разного рода оброками, которыми государство их обложило, подчеркнул эксперт.