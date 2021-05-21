Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Альфа-Банк начал выдавать ипотечные кредиты c выкупом залога у другого банка. Теперь в банке можно взять ипотеку на покупку квартиры, таунхауса или апартаментов, которые находятся в залоге у другого банка. Сумма кредита для Москвы и Московской области — от 600 тыс. до 20 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно взять от 600 тыс. до 16 млн рублей. Ставка по кредиту составляет от 7,69% годовых.

Севергазбанк уменьшил процентную ставку по государственной программе льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Приобрести квартиру у застройщика теперь можно по ставке 5,75% вместо 6,3% годовых ранее. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках госпрограммы, составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей — для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15% стоимости жилья. Срок кредитования — от трех до 25 лет.

ВТБ изменил процентные ставки в рамках нескольких ипотечных программ. Снижение затронуло льготную госпрограмму, предложения для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов группы ВТБ. В частности, изменились условия по ипотеке с господдержкой. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет теперь 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составит 5,8% и 5,9% соответственно.



Банк ДОМ.РФ начал выдавать «Сельскую ипотеку» со ставкой от 2,3%. Первоначальный взнос снижен до 10% от стоимости приобретаемого жилья. Для оплаты первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала, который также можно направить на погашение кредита. «Сельская ипотека» распространяется на покупку квартиры в новостройке, а также на рефинансирование кредита, взятого в другом банке не ранее 1 января 2020 года. Банк также снизил процентную ставку по программе льготной ипотеки на покупку новостроек. Оформить кредит на этапе строительства теперь можно по ставке от 5,3%. Минимальная ставка доступна при оплате первоначального взноса от 30% для действующих и будущих клиентов, получающих заработную плату на карту Банка ДОМ.РФ вне зависимости от того, в каком банке обслуживается работодатель.



Банк «Зенит» расширил условия «Семейной ипотеки» по ставке от 4,9% годовых. Теперь кредит по программе господдержки семей с детьми можно получить не только на приобретение квартиры, но и на покупку таунхауса. Приобретение жилья стало возможно по договору уступки права требования от юридического или физического лица. Дополнительно доступно рефинансирование ипотечного кредита стороннего банка.