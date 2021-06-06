Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Экспобанк увеличил процент на остаток по карте «Накопительная». Теперь на сумму от 10 тыс. до 300 тыс. рублей будет начисляться 5% годовых ежемесячно без каких-либо дополнительных условий. Кроме того, при совершении покупок по карте от 5 тыс. рублей в месяц клиент получает кешбэк 1% в виде бонусов без ограничений по максимальной сумме баллов.

Банк «Александровский» расширил перечень категорий, по которым клиенты могут получить кешбэк до 10% по «Движкарте». Новые категории кешбэка: автоматические АЗС, каршеринг, ж/д перевозки, рестораны и бары.

РГС Банк реализовал функцию онлайн-зачисления средств на счет карты через банкоматы банка «Открытие». Внести наличные можно на любые карты РГС Банка платежных систем «Мир», Masterсard и Visa.

ВТБ запустил для держателей «Карты возможностей» подключение или смену бонусных опций в любое время (ранее услуга была доступна только при оформлении карты). Новая опция начинает действовать сразу, менять ее можно в мобильном приложении или интернет-банке без ограничений. В рамках опции «Кешбэк» возвращается 1,5% за все покупки. Бонусные рубли начисляются ежемесячно на счет в программе лояльности «Мультибонус» в конце каждого следующего месяца.

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold промо», «Все включено Мир промо», «Все включено Platinum промо», «Миг», «Премиальная» предлагает до 31 августа 2021 года повышенный кешбэк 7% — по «платиновым», 5% — по «золотым» «Все включено» и 3% — по карте «Миг» в категориях «Отдых, спорт и развлечения». Максимальная сумма вознаграждения составит 2 тыс. рублей в месяц.

СКБ-Банк по кредитной карте «Да!» начислит повышенное вознаграждение баллами в размере 10% при покупках в категориях группы «Путешествия» и 7% — в категориях группы «Мой дом». Остальные начисления в категориях не изменились. Максимальная сумма — 3 тыс. баллов в месяц.

Росбанк изменил условия начисления кешбэка по картам #МожноВСЁ — размер кешбэка больше не зависит от суммы покупок в течение месяца. В зависимости от подключенного пакета услуг клиент получит 3% за покупки в выбранных одной, двух или трех категориях. Условия начисления миль остались без изменений.

Банк «Кубань Кредит» в летний сезон будет начислять кешбэк в категории «Авто» (ранее — «Красота») по картам: «Дебетовая Infinite» — до 10%, «Мир Премиальная» — до 7%, «Мой сезон» — до 5%. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц, по Visa Infinite — 5 тыс. рублей в месяц.

Банк «Союз» в феврале будет начислять баллы в категории «Железнодорожные билеты» по картам: «Мой бонус» — в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.

УБРиР и ВУЗ-Банк по кредитной карте «Хочу больше» добавили категорию «Кафе и рестораны». При сумме покупок от 10 тыс. рублей в месяц начисляется кешбэк в размере 3% за покупки в категориях «Авиабилеты, аэропорты» и «Гостиницы», 2% — «Кафе и рестораны», «Дом, ремонт» и «Бытовая электроника» и 1% — на все остальные покупки.

Почта Банк запустил акцию, по которой пенсионеры смогут до конца текущего года получать кешбэк 5% за все покупки в супермаркетах. Для этого нужно до 31 августа подать заявление на перевод пенсии в Почта Банк, подключить программу «Мультибонус», получить хотя бы одну выплату пенсии на счет.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте Card Plus, теперь будет начисляться 4,5% (было 4,4%) на сумму от 10 тыс. рублей.