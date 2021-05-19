Севергазбанк уменьшил процентную ставку по государственной программе льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Приобрести квартиру у застройщика теперь можно по ставке 5,75% вместо 6,3% годовых ранее, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальная сумма кредита, определенная в рамках госпрограммы, составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей — для остальных регионов страны.

Первоначальный взнос установлен на уровне от 15% стоимости жилья. В качестве первоначального взноса, а также при частично-досрочном погашении кредита может использоваться материнский (семейный) капитал. Срок кредитования — от трех до 25 лет.

Пониженная ставка по госпрограмме «Льготная ипотека — 2020» действует в течение всего срока ипотечного кредита. Воспользоваться предложением возможно до 1 июля 2021 года.

В банке напоминают, что по другой госпрограмме, «Семейная ипотека», действующей для семей, в которых с 2018 года родился второй и/или последующий ребенок, ставка составляет 4,85% годовых.