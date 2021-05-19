У 15% россиян дети-подростки будут подрабатывать этим летом, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1 тыс. родителей 14—17-летних подростков из всех округов РФ.

Судя по комментариям, в большинстве случаев родители рады, что их подросшие сын или дочь проведут каникулы с пользой для кошелька и личного развития. О том, что ребенок пока не намерен трудоустраиваться, сообщила половина опрошенных. Затруднились дать ответ 35% родителей подростков.



Чаще всего 14—17-летние подростки устраиваются на работу промоутерами, курьерами и официантами, чуть реже — помощниками вожатых или тренеров в летних лагерях и разнорабочими.