ВТБ начал выдавать электронные налоговые гарантии клиентам из сегмента крупного бизнеса. Сервис позволяет корпоративным клиентам ускорить подачу документов в ФНС и возмещение уплаченных налогов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Электронная налоговая гарантия подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и передается клиенту через Систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» для дальнейшего направления по каналам электронного документооборота в налоговые органы.
«Технологические решения сервиса не только позволили клиентам ускорить возмещение уплаченных налогов, но и вывели на новый уровень безопасность процесса за счет повышения надежности системы», — заявил заместить президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
Ранее ВТБ запустил сервис по выдаче электронных банковских гарантий клиентам среднего и малого бизнеса.