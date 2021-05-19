Банк непрофильных активов «Траст» (принадлежит Банку России) продал пакет акций ВТБ (9,08%) по цене 4,27 копейки за одну ценную бумагу. Расчеты по сделке пройдут ориентировочно 21 мая 2021 года, говорится в сообщении организатора сделки Citigroup, JP Morgan.

Ранее сообщалось, что «Траст» намерен продать до 1,18 трлн обыкновенных акций ВТБ через ускоренную процедуру букбилдинга, который будет осуществляться Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan и VTB Capital.

В конце 2020 года банк «Открытие» продал пакет акций ВТБ в пользу «Траста» за 44,6 млрд рублей. В середине декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что сделка с акциями ВТБ может пройти до конца 2020 года. Регулятор отмечал, что акции ВТБ являются непрофильным активом и передаются в «Траст» в целях исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций другого системно значимого банка.

Приобретение «Трастом» непрофильных активов обусловлено также рекомендациями инвестиционных консультантов в рамках подготовки банка «Открытие» к продаже.

​Банк «Траст» продает 9% акций ВТБ Организаторами выступают Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и «ВТБ Капитал».

Более половины совокупного спроса на акции банка ВТБ, которые продавал «Траст», пришлось на иностранных инвесторов, среди которых преобладали инвестиционные фонды из Великобритании, сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Борис Квасов. «Книга заявок была подписана на весь объем предложения менее чем за час с момента запуска сделки и вызвала большой интерес со стороны широкого круга инвесторов. Более половины совокупного спроса пришлось на иностранных инвесторов, среди которых преобладали инвестиционные фонды из Великобритании», — сказал он.