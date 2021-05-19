Промсвязьбанк повысил ставки по срочным вкладам в рублях. Об этом сообщили в банке, уточнив, что изменения коснулись продуктов «Весомый процент», «Моя копилка», «Онлайн-вклад», «Мои возможности» и «Мой доход».

По «Онлайн-вкладу» доходность составляет до 5,55% годовых. Максимальная сумма вклада увеличена с 5 млн до 20 млн рублей. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По вкладу «Весомый процент» клиенты могут получить доход в размере до 6% годовых (речь идет о ставке за первый процентный период), по депозиту «Мой доход» — до 5,4%, по депозиту с пополнением «Моя копилка» — до 4,35%, по вкладу с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 4,1% годовых. Вклады можно открыть как онлайн, так и в отделении банка.



На новые условия вкладов распространяется акция «#СтавкиВверх». В рамках специального предложения клиенты могут увеличить ставки по депозитам на величину до 1,5 процентного пункта. Для этого нужно до 30 сентября открыть или пополнить один из срочных вкладов на сумму от 300 тыс. рублей и ежемесячно совершать покупки по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тыс. рублей.