Госдума приняла в третьем чтении закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) неопытным инвесторам-физлицам, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента. Согласно закону, финансовые организации будут обязаны назад выкупать продукты, навязанные гражданам обманным путем — например, когда одна услуга предлагается под видом другой.

Документ наделяет ЦБ полномочиями ограничивать заключение договоров и сделок финансовыми организациями с физическими лицами, если по ним неоднократно в течение календарного года предоставлялась неполная или недостоверная информация. Также ограничение будет распространятся на случаи, когда совершались сделки, предназначенные только для квалифицированных инвесторов.

Также закон переносит на 1 октября текущего года с 1 апреля 2022 года срок обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов-физлиц. До прохождения тестирования такие неопытные инвесторы не смогут покупать сложные финансовые продукты, причем некоторые из них нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022-го.

Прошел второе чтение законопроект о правилах продажи финпродуктов и защите «рядовых» инвесторов Изменения в части правил продаж финансовых инструментов вступят в силу по истечении трех месяцев после официального опубликования закона, а большинство изменений, направленных на защиту неквалифицированных инвесторов, — со дня официального опубликования закона, уточняют в ЦБ.

Расширяются функции совета директоров ЦБ, который теперь будет устанавливать перечень цен, индексов и иных показателей, используемых для расчета стоимости финансового инструмента и (или) доходности по нему, либо в целях допуска финансовых инструментов к публичному обращению. Также регулятор получает полномочия устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора с ним.