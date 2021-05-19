Держатели карт банка «Финсервис» получили возможность снимать наличные деньги одним касанием, используя банковскую карту или смартфон с технологией NFC. Об этом в среду сообщили в банке.

Как следует из релиза кредитной организации, ранее данная опция была доступна только для клиентов с картами платежной системы Visa, а теперь она распространена на карты Mastercard и «Мир».



«Банкоматы с NFC-ридерами защищены по специальному стандарту, в который практически невозможно вмешаться злоумышленникам, а также отсутствует риск захвата карты банкоматом», — подчеркивается в релизе.