✅ Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская кредитная организация «Красноярский Краевой Расчетный Центр». Как поясняют в ЦБ, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. НКО проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

✅ В России появилась платформа для выявления мошенников и борьбы с ними «Мошеловка». Гражданам, которые или пострадали от действий злоумышленников, или получили подозрительные звонки, предлагается сообщить об этом, воспользовавшись специальной формой. Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, пострадавшим гражданам предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий. Затем информацию передадут ЦБ и правоохранительным органам.

✅ Ведущие подкаста «Это к деньгам» начинают борьбу за звание лучшего инвестора. В первом эпизоде нового сезона они начинают инвестировать с одинаковой стартовой суммой 50 тыс. рублей и покупают в свой портфель первые ценные бумаги. Впоследствии за выпуск можно будет покупать одну бумагу, а всего таких раундов будет десять. Участник с худшим результатом по итогам недели должен будет выполнить одно из забавных или полезных заданий.

Банк России утвердил дизайн новых сторублевых купюр. На лицевой стороне будут изображены объекты Красной площади, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах.

Бизнес предложил Кабмину способ снизить цены на новостройки. Деловое объединение составило предложения на основании поступивших обращений от застройщиков. Бизнес предложил упростить процедуру подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям. Также предлагается разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Благодаря предложениям сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15%.

В расчет инфляции могут включить траты на жилье. Предполагается, что стоимость недвижимости в индекс потребительских цен включат не напрямую, а в виде так называемой вмененной ренты, то есть стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. Запустить такое исследование Росстат может уже со следующего года.

✅ ЦБ обеспокоен замедлением роста объема вкладов населения. Тенденция к замедлению роста объема вкладов населения сохраняется, реальные ставки по этим продуктам снижаются, и сложившаяся ситуация вызывает большое беспокойство со стороны Банка России.

✅ Банки намерены разрешить снятие денег с чужой карты. Уже со следующего года кредитные организации массово начнут внедрять такую функцию в банкомате. Так, в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет.

✅ Получение кредита со стандартным набором документов — нудный, неудобный и долгий процесс. А если еще в банке развернут со словами: «У вас неправильно заверены документы» или «Ваш работодатель забыл указать номер телефона в справке», то получается, что клиент убил время и силы, а кредит все равно не оформил. О том, как взять его без подтверждения дохода, — в новом выпуске Fingram.