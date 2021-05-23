✅ Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская кредитная организация «Красноярский Краевой Расчетный Центр». Как поясняют в ЦБ, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. НКО проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

✅ В России появилась платформа для выявления мошенников и борьбы с ними «Мошеловка». Гражданам, которые или пострадали от действий злоумышленников, или получили подозрительные звонки, предлагается сообщить об этом, воспользовавшись специальной формой. Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, пострадавшим гражданам предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий. Затем информацию передадут ЦБ и правоохранительным органам.

✅ Ведущие подкаста «Это к деньгам» начинают борьбу за звание лучшего инвестора. В первом эпизоде нового сезона они начинают инвестировать с одинаковой стартовой суммой 50 тыс. рублей и покупают в свой портфель первые ценные бумаги. Впоследствии за выпуск можно будет покупать одну бумагу, а всего таких раундов будет десять. Участник с худшим результатом по итогам недели должен будет выполнить одно из забавных или полезных заданий.

✅ Банк России утвердил дизайн новых сторублевых купюр. На лицевой стороне будут изображены объекты Красной площади, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах.

✅ Бизнес предложил Кабмину способ снизить цены на новостройки. Деловое объединение составило предложения на основании поступивших обращений от застройщиков. Бизнес предложил упростить процедуру подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям. Также предлагается разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Благодаря предложениям сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15%.

✅ В расчет инфляции могут включить траты на жилье. Предполагается, что стоимость недвижимости в индекс потребительских цен включат не напрямую, а в виде так называемой вмененной ренты, то есть стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. Запустить такое исследование Росстат может уже со следующего года.



✅ ЦБ обеспокоен замедлением роста объема вкладов населения. Тенденция к замедлению роста объема вкладов населения сохраняется, реальные ставки по этим продуктам снижаются, и сложившаяся ситуация вызывает большое беспокойство со стороны Банка России.

✅ Банки намерены разрешить снятие денег с чужой карты. Уже со следующего года кредитные организации массово начнут внедрять такую функцию в банкомате. Так, в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет.

✅ Получение кредита со стандартным набором документов — нудный, неудобный и долгий процесс. А если еще в банке развернут со словами: «У вас неправильно заверены документы» или «Ваш работодатель забыл указать номер телефона в справке», то получается, что клиент убил время и силы, а кредит все равно не оформил. О том, как взять его без подтверждения дохода, — в новом выпуске Fingram.