Биткоин резко подешевел, СМИ связывают эту динамику с запретом финорганизациям в Китае оказывать «криптовалютные» услуги.

Согласно данным портала Coindesk.com, по состоянию на 18:20 мск биткоин стоил 37 707,06 доллара (минус 13,85% за сутки). В качестве суточного минимума указана отметка 30 201,96 доллара — это более чем вдвое ниже максимальной за всю историю стоимости биткоина в 64 829,14 доллара.

Как передает Reuters , в Китае финансовым институтам и платежным компаниям запретили предлагать клиентам услуги, связанные с операциями с криптовалютами.

Спекулятивная торговля криптовалютой угрожает безопасности собственности людей и нарушает нормальные экономические и финансовые процессы, говорится в выпущенном во вторник совместном заявлении трех отраслевых ассоциаций КНР, включая банковскую ассоциацию.



Частным лицам держать криптовалюты не запретили, но фининститутам запретили оказывать услуги, обеспечивающие возможность подобных сбережений.