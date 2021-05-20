📰 В сфере агропереработки в 2020 году доходы от реализации увеличились на 11%, прибыли от продаж — на 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова. Согласно исследованию, на потребительской обеспокоенности весны — лета 2020 года агрокомпании заработали не менее 11 млрд рублей дополнительной чистой прибыли. При этом то, что агроотрасль, в отличие от многих других отраслей, практически ничего не потеряла в локдаунах, было очевидно еще в 2020 году по цифрам промпроизводства в сельском хозяйстве. Доцент кафедры экономстатистики РЭУ Ольга Лебединская отметила, что по итогам работы в 2020 году рентабельность активов производителей продуктов питания в РФ практически вдвое превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности.
📰 ЦБ в марте снова сократил вложения в государственные облигации США — сразу на 1,78 млрд долларов, пишут «Известия», ссылаясь на данные Министерства финансов США. Если в феврале ЦБ владел этими бумагами на сумму 5,756 млрд долларов, то месяц спустя — уже на 3,976 млрд долларов. При этом доля долгосрочных ценных бумаг выросла почти в три с половиной раза: с 306 млн долларов до 1,08 млрд долларов, а объем краткосрочных облигаций снизился с 5,4 млрд долларов до 2,88 млрд долларов. Все последние годы Москва планомерно избавлялась от этих бумаг, их доля в международных резервах составляет около 1%, хотя еще в 2010—2013 годах Россия входила в число крупнейших держателей казначейских облигаций США: вложения в американский долг превышали 170 млрд долларов. Причиной этому, по мнению экспертов, стал скачок инфляции в США до рекордных значений времен финансового кризиса в 2008 году.
📰 Рынок криптовалюты 19 мая пережил худший день с марта 2020 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Coinmarketcap.com. Ведущие цифровые валюты упали в цене на 15—42%, а общая капитализация рынка обрушилась более чем на 500 млрд долларов. Курс биткоина впервые с конца января опускался до 30 тыс. долларов. Инвесторы избавлялись от цифровой валюты на фоне ожиданий введения запрета в Китае на оказание услуг, связанных с криптовалютными операциями, а также изменения отношения Илона Маска к биткоину. По словам директора Binance в России и СНГ Глеба Костарева, рынок опасается, что вслед за Китаем запрет может быть введен и в других странах, в то время как сами участники рынка не исключают дальнейшего снижения стоимости биткоина.
📰 Счетная палата оценила эффективность расходования средств бюджета на воспроизводство и использование природных ресурсов, а также систему управления фондом недр и увидела риски для нацбезопасности из-за импорта сырья, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства. По мнению аудитора Алексея Каульбарса, в отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых не проводятся геологоразведочные работы, в том числе по 12 из 29 импортируемых. Помимо этого, не определен системный комплекс мер по импортозамещению, кроме отдельных мероприятий по титану и марганцу. Всего в ходе проверки Счетная палата выявила 42 значимых риска, большинство из которых можно минимизировать.
📰 В России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей, пишет «Коммерсант». Несмотря на планы правительства РФ по поддержке развития этого рынка, ни одна из стран союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины, и с 2022 года при ввозе придется заплатить 15% от таможенной стоимости. Аналитики говорят, что льгота подстегнула рынок к росту более чем в 1,5 раза в 2020 году, а ее отмена замедлит рынок и развитие инфраструктуры. В Ассоциации европейского бизнеса также считают нулевую пошлину ключевым стимулом к развитию сегмента и призывают продлить ее до конца 2024 года.