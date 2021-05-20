📰 В сфере агропереработки в 2020 году доходы от реализации увеличились на 11%, прибыли от продаж — на 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова. Согласно исследованию, на потребительской обеспокоенности весны — лета 2020 года агрокомпании заработали не менее 11 млрд рублей дополнительной чистой прибыли. При этом то, что агроотрасль, в отличие от многих других отраслей, практически ничего не потеряла в локдаунах, было очевидно еще в 2020 году по цифрам промпроизводства в сельском хозяйстве. Доцент кафедры экономстатистики РЭУ Ольга Лебединская отметила, что по итогам работы в 2020 году рентабельность активов производителей продуктов питания в РФ практически вдвое превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности.

📰 ЦБ в марте снова сократил вложения в государственные облигации США — сразу на 1,78 млрд долларов, пишут «Известия» , ссылаясь на данные Министерства финансов США. Если в феврале ЦБ владел этими бумагами на сумму 5,756 млрд долларов, то месяц спустя — уже на 3,976 млрд долларов. При этом доля долгосрочных ценных бумаг выросла почти в три с половиной раза: с 306 млн долларов до 1,08 млрд долларов, а объем краткосрочных облигаций снизился с 5,4 млрд долларов до 2,88 млрд долларов. Все последние годы Москва планомерно избавлялась от этих бумаг, их доля в международных резервах составляет около 1%, хотя еще в 2010—2013 годах Россия входила в число крупнейших держателей казначейских облигаций США: вложения в американский долг превышали 170 млрд долларов. Причиной этому, по мнению экспертов, стал скачок инфляции в США до рекордных значений времен финансового кризиса в 2008 году.

📰 Рынок криптовалюты 19 мая пережил худший день с марта 2020 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Coinmarketcap.com. Ведущие цифровые валюты упали в цене на 15—42%, а общая капитализация рынка обрушилась более чем на 500 млрд долларов. Курс биткоина впервые с конца января опускался до 30 тыс. долларов. Инвесторы избавлялись от цифровой валюты на фоне ожиданий введения запрета в Китае на оказание услуг, связанных с криптовалютными операциями, а также изменения отношения Илона Маска к биткоину. По словам директора Binance в России и СНГ Глеба Костарева, рынок опасается, что вслед за Китаем запрет может быть введен и в других странах, в то время как сами участники рынка не исключают дальнейшего снижения стоимости биткоина.

📰 Счетная палата оценила эффективность расходования средств бюджета на воспроизводство и использование природных ресурсов, а также систему управления фондом недр и увидела риски для нацбезопасности из-за импорта сырья, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства. По мнению аудитора Алексея Каульбарса, в отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых не проводятся геологоразведочные работы, в том числе по 12 из 29 импортируемых. Помимо этого, не определен системный комплекс мер по импортозамещению, кроме отдельных мероприятий по титану и марганцу. Всего в ходе проверки Счетная палата выявила 42 значимых риска, большинство из которых можно минимизировать.

📰 В России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей, пишет «Коммерсант» . Несмотря на планы правительства РФ по поддержке развития этого рынка, ни одна из стран союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины, и с 2022 года при ввозе придется заплатить 15% от таможенной стоимости. Аналитики говорят, что льгота подстегнула рынок к росту более чем в 1,5 раза в 2020 году, а ее отмена замедлит рынок и развитие инфраструктуры. В Ассоциации европейского бизнеса также считают нулевую пошлину ключевым стимулом к развитию сегмента и призывают продлить ее до конца 2024 года.