Комиссия Интерпола отказала в запросе на розыск и арест основателя O1 Group Бориса Минца и его сыновей Дмитрия и Александра, который направлялся Национальным центральным бюро Интерпола в России (НЦБ), пишет РБК . Об этом рассказал представитель семьи Бориса Минца и подтвердил Федор Куприянов, защищающий Александра Минца, одного из сыновей бизнесмена. Как следует из сообщений управления по правовым вопросам генерального секретариата Интерпола, Минц и его сыновья сейчас не объявлены в розыск Интерполом и не являются стороной других запросов.

По словам представителя семьи Минц, в России бизнесмен был объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск, после чего российское НЦБ обратилось с ходатайством в Интерпол. Обращение основывалось на заочном аресте бизнесмена и его сыновей в России. Комиссия Интерпола по контролю за файлами сообщила о ходатайстве с целью ареста в сентябре 2020 года, но после нескольких месяцев рассмотрения заявления российского бюро отказала в его удовлетворении, рассказал представитель Минцев. Причиной отказа стало «отсутствие обоснованной аргументации по делу против семьи Минц». Процедура в Интерполе подразумевает проверку обоснованности доводов, которые привели к розыску и необходимости поимки тех или иных лиц, объяснил Куприянов. В отличие от членов семьи, которые представили доказательства того, что нет никаких особых подозрений в их адрес, российская сторона в Интерпол более ничего не предоставила, уточнил он.

Кассация не восстановила 2 млрд рублей долга компании Минца перед «Трастом» Окружной суд отклонил кассационную жалобу «Траста» на принятое в августе решение Арбитражного суда Москвы и декабрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Доказательства, представленные семьей Минц, также указали на то, что в ходе судебного разбирательства были допущены нарушения и что судебный процесс политически мотивирован, сообщил представитель семьи.

В России Борис Минц и его сыновья проходят по уголовному делу о растрате средств банка «Открытие». Все трое заочно арестованы; Минц уехал из России в мае 2018 года, после чего стало известно, что Следственный комитет проводит проверку сделок «О1 Груп Финанс» и банка «Открытие» незадолго до санации последнего в августе 2017 года. Позднее эти трансакции легли в основу возбужденного в 2018 году уголовного дела, фигурантом которого стал бывший предправления банка Евгений Данкевич. По версии следствия, банк «Открытие» выкупил заведомо неликвидные облигации «О1 Груп Финанс» на сумму более 34 млрд рублей, после чего группа Минца погасила на вырученные средства кредиты, взятые в банке. «Открытие» в результате осталось с неликвидными бумагами и лишилось залогов, которые были предоставлены по погашенным кредитам.

Банки «Открытие» и «Траст», которые теперь принадлежат ЦБ, в 2019 году подали иск в Высокий суд Лондона к Борису Минцу и его сыновьям о мошенничестве на сотни миллионов долларов, в 2020 году список ответчиков расширился за счет экс-совладельца «Открытия» Вадима Беляева и экс-владельца Рост Банка Микаила Шишханова. В основу иска легли сделки «О1 Груп Финанс» и «Открытия» и Рост Банка, которые приобретали облигации компании. Семья Минц считает, что обвинения, выдвинутые против них в России, «необоснованны и несостоятельны».