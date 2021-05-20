Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов, передает РИА Новости.

«Недавно Владимир Владимирович (Путин) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов: Узбекистана, Таджикистана… Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить», — сказал он на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

При этом Калашников подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия».

«Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату», — рассказал он.

Директор ФСИН также обратился к омбудсменам с просьбой «поднять эту тему» в каждом регионе.

В Совфеде предложили провести ревизию профессий для недопущения «зависимости от мигрантов» Как отметил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, самый большой сегмент мигрантов работает в сфере строительства и сельского хозяйства.

Число заключенных в России к 2021 году сократилось до 483 тыс. человек с более чем 860 тыс. в 2010 году. По словам Калашникова, из них право подать заявление на замену наказания принудительными работами есть у 188 тыс. человек.

Глава ведомства также отметил, что в 2020 году удалось увеличить среднюю зарплату осужденных более чем на 11%.

Ранее первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ напомнил, что после 15 июня 2021 года нелегальных мигрантов из стран СНГ депортируют из России. До этого действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии.



По данным МВД, сейчас в стране находятся более 1 млн нелегалов из государств СНГ, больше всего (332 тыс.) — из Узбекистана.