🔹 Банк России утвердил дизайн новых сторублевых купюр. На лицевой стороне будут изображены объекты Красной площади, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах.

🔹 ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов. При этом Калашников подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия».

🔹 Стало известно, за сколько Совкомбанк купил банк «Восточный». Для сделки «Восточный» был оценен в 11 млрд рублей — это более чем вдвое меньше его капитала, который на 1 апреля составлял 24,6 млрд рублей. Ранее стоимость сделки не раскрывалась.



🔹 Названы самые инновационные операторы связи в России. Так, в первую тройку рейтинга «самых продвинутых» операторов вошли «Тинькофф Мобайл» (более 20 баллов), «МегаФон» (10,5 балла) и МТС (10 баллов). «ВымпелКом» минимально отстал от двух других участников «большой четверки» — у него 9,2 балла, следом идет Yota — 8,5 балла. Tele2 занимает в рейтинге шестое место, «СберМобайл» — седьмое, МГТС — восьмое, «ВТБ Мобайл» — девятое и «Ростелеком» — десятое.



🔹 Реформа центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки ЦБ (ФинЦЕРТ) оставила банки без информационной поддержки. В последние месяцы резко снизилось количество информационных бюллетеней, которые ФинЦЕРТ рассылает банкам.