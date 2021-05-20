СберБанк к концу лета 2021 года начнет монтаж оборудования для создания нового суперкомпьютера, запуск которого может состояться в начале следующего года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

«К концу лета мы начнем монтаж соответствующего оборудования. Пока сложно сказать, когда мы его запустим. Но, я думаю, начало следующего года — это реальная дата», — сказал он.

По словам главы СберБанка, загрузка текущего суперкомпьютера «Кристофари» составляет уже 75%, поэтому и было принято решение о создании еще одного устройства. Греф добавил, что новый суперкомпьютер также будет называться «Кристофари», как и его предшественник. При этом оба суперкомпьютера будут работать в одном цикле для повышения производительности.



Греф объявил о решении «Сбера» создать новый суперкомпьютер Ранее СберБанк и его дочерняя компания SberCloud представили суперкомпьютер «Кристофари».

Ранее СберБанк и его дочерняя компания SberCloud представили суперкомпьютер «Кристофари». Это единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучаться программным моделям, основанным на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики: нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ретейле и финансовом секторе.