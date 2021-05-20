Вклад Рунета в экономику РФ в 2020 году составил 6,7 трлн рублей, основная доля из этой суммы пришлась на электронную коммерцию, говорится в исследовании Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), которое представлено в рамках главной аналитической сессии Российского интернет форума (РИФ).

«Вклад экономики Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей: на 11% по сравнению с 2019 года вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 млрд рублей), на 22% — сегмент электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20% — инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей), по сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 млрд рублей). В целом экономика Рунета выросла на 22%», — говорится в исследовании.

Аудитория Рунета сегодня составляет 97,4 млн человек, или 79,5% от населения страны старше 12 лет, указала РАЭК со ссылкой на данные Mediascope. В исследовании говорится, что 92% пользователей Интернета заходят в Сеть каждый день. Кроме того, отметку в 90% превысило проникновение Интернета среди населения до 44 лет, а среди молодых россиян (12—24 лет) — приблизилось к 95%. Аудитория мобильного Интернета в России составляет 89,5 млн человек (73,1% населения страны), при этом 33,3 млн человек — это эксклюзивная аудитория.

Аудитория Рунета в 2020 году превысила 95 млн человек От коммуникационных и цифровых технологий зависит до 80% отечественной экономики, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Объем вложений в российские стартапы в 2020 году, как указывается в исследовании, снизился на 19% до 702,9 млн долларов. Основная причина снижения объемов вложений — пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения: усложнение коммуникаций и увеличение времени принятия решений; отказ от запланированных сделок или перенос их на более поздний срок; снижение инвестиционной активности корпораций, пояснили эксперты РАЭК. Направлениями — лидерами по инвестициям в 2020 году стали образование (36 сделок на сумму 119,1 млн долларов) и здравоохранение (19 сделок на сумму 44,9 млн долларов).

Объем сегмента электронной коммерции в 2020 году составил 6,07 трлн рублей, увеличившись на 22% относительно 2019 года. Онлайн-ретейл по итогам 2020 года достиг 1 трлн 968,4 млрд рублей (+52% относительно 2019 года); онлайн-трэвел — 335,5 млрд рублей (-54%); рынок услуг в Интернете — 986,5 млрд рублей (+22%); рынок электронных платежных услуг — 1 трлн 794 млрд рублей (+34%). Общий объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров в 2020 году превысил 135 млрд рублей (+214%), прогноз оборота к 2025 году — более 1 трлн рублей. Расходы на кибербезопасность в России в 2020 году, указывается в исследовании РАЭК, увеличились на 25%. При этом число преступлений, совершенных с использованием ИКТ в России, выросло на 94,6%. Основная цель киберпреступников сегодня — данные. Ущерб бизнеса от утечек данных в 2020 году превысил 3 млрд рублей. «Утекло» около 100 млн записей персональных данных и платежной информации россиян, отмечается в исследовании РАЭК.