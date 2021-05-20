Российские пользователи интернет-магазинов рассказали, что в онлайн-шопинге больше всего им не нравится необходимость оставлять персональные данные на сайтах магазинов. Об этом сообщается в исследовании облачного сервиса для управления продажами малого и среднего бизнеса «Мой склад». Исследование было проведено среди 1 606 жителей городов-миллионников России в возрасте 21—35 лет в апреле, оно есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитики, 61,6% респондентов не нравится, когда онлайн-магазины требуют их персональные данные, 38,5% отметили, что их такие запросы не беспокоят и они смирились с тем, что их личные данные находятся в открытом доступе. Среди самых раздражающих факторов, которые могут отбить желание совершать покупку в онлайн-магазине, опрошенные отметили неудобные интерфейсы сайтов, в которых приходится долго разбираться (47,7%), высокую стоимость доставки (35,3%), высокие относительно других магазинов цены (31,7%), технические проблемы в работе сайта (31,4%), необходимость полной предоплаты заказа (30,5%), слабую функциональность сайта (29,2%), необходимость долго ждать доставку (25,4%), плохую работу техподдержки (23,4%). В последнюю очередь респонденты смотрят отзывы о магазине — лишь пятая часть опрошенных (21,8%) не станет совершать покупки, если увидит негативные комментарии о работе магазина от других пользователей.

По мнению опрошенных, также портит интернет-шопинг возможность наткнуться на подделку или бракованный товар в онлайн-магазинах (44,6%), однако почти четверть (23,8%) считает, что с подобным проще столкнуться в офлайне. При этом 31,7% воздержались от ответа, поскольку с подобными ситуациями не сталкивались.

Очным общением недовольны 32,3% респондентов, объясняя это чрезмерной навязчивостью сотрудников. 30,5% не любят общение с консультантами в чатах интернет-магазинов, поскольку часто не получают там ответа на свои вопросы, 27,7% не любят, когда им перезванивают из магазина для консультации без предварительного запроса, а 9,4% отметили, что их раздражает переписка с сотрудниками магазинов в мессенджерах, поскольку они не любят, когда им пишут незнакомые люди.