ВТБ тестирует систему бесконтактной оплаты проезда банковскими картами на турникетах и валидаторах Центральной пригородной пассажирской компании, расположенных на станциях Московских центральных диаметров в зонах «Центральная» и «Пригород».

Как поясняется в сообщении ВТБ, пассажиры смогут оплатить проезд картами любого банка-эмитента, а также смартфонами с установленным платежным приложением (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и др.). После завершения пилотного проекта система станет доступна всем пассажирам МЦД.

Для оплаты поездки на МЦД достаточно приложить карту или телефон к одному из турникетов или валидаторов, отмеченных специальным стикером (оборудованных бесконтактным банковским ридером), как на входе в МЦД, так и на выходе. Системы банка автоматически произведут расчет стоимости выполненной поездки. К оплате принимаются карты всех основных платежных систем: Visa, Mastercard, «Мир» и UnionPay.

ВТБ в рамках проекта уже установил более 800 считывающих устройств на турникеты и валидаторы.

В банке указывают, что реализация проекта стала одним из финальных этапов внедрения в городском транспорте столицы технологии бесконтактной оплаты проезда. В 2016 году ВТБ запустил аналогичный сервис на станциях Московского центрального кольца, а в 2017—2019 годах — на всех станциях московского метро и в городском наземном транспорте.

«При оплате проезда на метро, МЦК, монорельсе и МЦД банковской картой пассажиры смогут выполнять пересадки между этими видами транспорта без взимания дополнительной платы за проезд в соответствии с действующими тарифами. Информация о таких поездках будет доступна москвичам и гостям города в личном кабинете пассажира на сайте mos.transport.vtb.ru», — уточнил старший вице-президент банка ВТБ, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов департамента трансакционного бизнеса Вадим Изотов.

