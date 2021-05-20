Московский Индустриальный Банк 20 мая ввел вклад «Щедрое лето».
Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей, срок — 1 095 дней. Процентные ставки составляют 5—5,25% годовых.
Дополнительные взносы разрешены в течение первых 365 дней срока вклада. Размер дополнительных взносов и периодичность их внесения не ограничиваются.
Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.
При досрочном расторжении договора, если средства находились на счете 366 дней и более, проценты выплачиваются исходя из половины процентной ставки, установленной по данному виду вклада на дату заключения договора.
Открыть депозит можно до 31 августа.