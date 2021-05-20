SberDevices из экосистемы «Сбера» запускает SberBox Top — ТВ-медиацентр с «умной» камерой, который дает возможность совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять «умным» домом, заниматься спортом с отслеживанием корректности выполнения упражнений. Об этом сообщили в СберБанке, подчеркнув, что речь идет о совершенно новом для российского рынка продукте.

SberBox Top может работать не только как обычная медиаприставка, но и как «умная» колонка в no-screen-режиме, то есть при выключенном телевизоре. Ассистенты «Салют» ответят на любой вопрос, поддержат разговор, расскажут прогноз погоды и курсы валют, включат музыку, таймер, также с их помощью можно управлять «умным» домом. «SberBox Top и сам является устройством «умного» дома, а еще может обучаться командам для управления вашим ТВ», — отмечают в «Сбере».

«Семейство ассистентов также придет на помощь, если нужно сделать запись в салон красоты или поликлинику благодаря консьерж-сервису «Дуэт», — указано в релизе.

Одним из ключевых преимуществ нового девайса «Сбер» называет его мультимодальность — возможность управлять гаджетом и взаимодействовать с ним разными способами: с помощью пульта, голосом (в том числе на расстоянии) и жестами. Управление жестами дает возможность ставить лайки, начинать или останавливать воспроизведение и вызывать виртуального ассистента без слов.

Кроме того, со SberBox Top можно совершать звонки по видео, используя большой экран. «Благодаря AI-камере с умным фокусом говорящего будет хорошо видно из любой точки помещения», — подчеркивают в банке. Звонки работают на базе сервисов Telegram и Jazz by Sber — новой разработки «Сбера», которая позволяет всем желающим создавать и проводить видеовстречи до 100 человек без ограничения по времени с возможностью синхронного прослушивания музыки и просмотра видео в Интернете.

Камера с искусственным интеллектом также делает возможными тренировки с интерактивными приложениями для фитнеса и йоги. Она считывает положение тела и позволяет отслеживать правильность выполнения упражнений, а также прогресс в режиме реального времени на большом экране.

«Так, в приложении WellBell пользователь выбирает видеотренировку из предложенных записей либо участвует в лайфстримах с тренерами. В тренировках есть соревновательный элемент — составляются рейтинги по интенсивности тренировки и количеству сожженных калорий», — рассказали в «Сбере». — А Zenia, первое приложение для йоги с виртуальным ассистентом, предложит интерактивные занятия для всех уровней подготовки, проконтролирует правильность асан и даст подсказку, если что-то не получается».

Кроме того, SberBox Top вместе с игровым сервисом SberPlay открывает доступ к играм самых известных студий. «Современные игры с требовательной графикой запускаются на удаленных серверах, а SberPlay транслирует потоковое видео в HD-качестве на ваш SberBox Top, в качестве контроллера можно использовать телефон. В SberPlay есть также возможность играть в любую игру, которая уже приобретена пользователем», — указано в сообщении банка.

В числе прочего в банке рассказали, что «вместе с игрой BeatDancer, специально разработанной для устройств Sber, можно превратить свою гостиную в настоящий танцпол с дополненной реальностью», в том числе устроить танцевальный батл (в режиме «Турнир»).

С использованием SberBox Top также можно смотреть фильмы через мультимедийный сервис Okko и более 240 телеканалов через сервис «Смотрёшка», слушать музыку в «СберЗвуке». SberBox Top позволяет заказать продукты, не отрываясь от экрана, а при просмотре фильмов с функцией видеошопинга — купить такие же вещи, как на героях фильма, в онлайн-магазинах партнеров или билеты авиакомпании S7 Airlines (сервис сам определит локацию, где происходит действие фильма, и предложит туда отправиться).

Также гаджет открывает ряд новых возможностей для самых маленьких пользователей, позволяя «погрузиться в мир волшебных сказок с дополненной реальностью, примерить костюмы и маски героев популярных детских историй и стать участниками настоящего интерактивного AR-спектакля прямо на большом экране». На устройстве доступен «Детский режим», который блокирует весь «взрослый» контент и платежи.

Из сообщения «Сбера» следует, что новое устройство позволяет настроить различные режимы приватности. «Если пользователь не хочет, чтобы устройство реагировало на его жесты, и ему не нужно видео во время звонка, достаточно закрыть объектив механической шторкой — датчик отключит камеру на системном уровне. А если не нужен микрофон, можно отключить его нажатием кнопки mute, которая обесточит его на физическом уровне», — поясняют в банке.

Для использования SberBox Top нужен телевизор с HDMI-входом и питание от сети. Размер устройства — 178 х 66 х 25,6 мм, вес — 300 г. В комплект SberBox Top входят само устройство, пульт и батарейки, джойстики, адаптер питания, HDMI-кабель, инструкция и стикеры. SberBox Top можно закрепить на телевизоре либо же расположить под ним.



SberBox Top доступен для предзаказа с 20 мая (детали приводятся в релизе). Стоимость устройства составит 14 990 рублей, а те покупатели, которые сделают полностью предоплаченный предзаказ, получат в подарок подписку Okko «Оптимум» на два года.