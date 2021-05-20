Россельхозбанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам черкесского Тексбанка, в отношении которого 14 мая этого года наступил страховой случай в связи с аннулированием его лицензии. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.
Расчеты с вкладчиками Тексбанка будут производиться с 24 мая. Россельхозбанк будет осуществлять выплаты в течение как минимум года.
По оценкам агентства, 95% вкладчиков Тексбанка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.
Напомним, размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).
Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 21 мая на сайте агентства и 25 мая в газете «День республики».
Тексбанк является участником системы страхования вкладов.