Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности банка «Восточный». Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам, а также с отказом банка от рейтинга», — поясняется в релизе агентства.

На 1 апреля 2021 года размер активов банка по РСБУ составил 197,4 млрд рублей, величина собственных средств — 24,6 млрд, убыток после налогообложения за I квартал 2021-го — 1,6 млрд.