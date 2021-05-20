Совкомбанк изменил условия программы рефинансирования кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь по программе «Рефинансирование ипотечного кредита» заемщики могут рефинансировать не только ипотеку, но и кредиты других банков на любые цели, выданные под залог имеющейся в собственности недвижимости», — говорится в релизе.

Преимущества программы:

объединение до пяти кредитов в один: ипотечный, потребительский, автокредит, лимит по кредитной карте;

возможность получить дополнительную сумму без повышения процентной ставки;

широкая линейка объектов, принимаемых в залог: квартира, комната, таунхаус, апартаменты, жилой дом, коммерческая недвижимость;

нет ограничений по количеству рефинансирований и сроку давности получения кредитов в сторонних банках;

не требуется согласие текущего кредитора.

Заявку на рефинансирование можно подать дистанционно на сайте банка или обратиться в любое отделение.