Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская кредитная организация «Красноярский Краевой Расчетный Центр», сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняют в ЦБ, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



«НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр» проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — говорится в сообщении.

В НКО назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр» не является участником системы страхования вкладов.