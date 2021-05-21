Падение курсов криптовалют может стать причиной очередного роста DDoS-атак, предупреждают специалисты по кибербезопасности, пишет «Коммерсант» . Дело в том, что для проведения атак используются сети зараженных устройств — ботнеты, которые также применяются для майнинга криптовалюты, объясняет аналитик Kaspersky DDoS Prevention Александр Гутников. При высоких ценах на криптовалюты злоумышленники обычно перенаправляют мощности на майнинг, так как выгоднее использовать бот-фермы для этого, а не для DDoS-атак. Соответственно, при низких ценах на криптовалюты мощности переориентируются на заказные атаки.

Курс биткоина, например, снижался в январе, и при этом наблюдался всплеск DDoS-активности, отмечается в отчете «Лаборатории Касперского» по атакам за I квартал 2021 года. В начале марта наблюдался еще один пик DDoS-атак, перед которым опять наметилось снижение курса биткоина, говорится в отчете. При изменении курса криптовалют всегда активизируются DDoS-атаки, сообщил гендиректор Qrator Labs Александр Лямин. По его словам, причина еще и в том, что на разнице курсов можно заработать: например, притормозить операции, устроив атаку. DDoS-атаки могут проводиться на конкретный блокчейн, чтобы создать проблемы именно в нем и понизить ценность монет, пояснил технический директор криптовалютной биржи CEX.IO Дмитрий Волков.

Курс биткоина поднялся почти до 42 тыс. долларов после падения до 30 тыс. По состоянию на 18:20 мск биткоин стоил 41 985,99 доллара (плюс 11,27% за сутки).

Интенсивность атак растет и вне зависимости от курсов криптовалют, отметили эксперты. В I квартале 2021 года наблюдается «огромный сдвиг»: если в IV квартале 2020 года средняя интенсивность атаки составляла 4,47 Гбит/с, то в I квартале 2021 года — 9,15 Гбит/с, следует из отчета Qrator Labs. Лямин связывает ситуацию с ростом популярности специальных сервисов для организации DDoS-атак — «бутеров». Их владельцы принимают оплату кредитной картой и могут организовать атаку на любой IP. Через «бутеры» стали доступны высокие скорости, потому динамичность атак возросла, а время проведения сократилось, пояснил Лямин.

Также эксперты связывают рост числа мощных атак с появлением новых ботнетов по относительно невысокой цене от 250 долларов в неделю. По данным «МегаФона», в I квартале количество DDoS-атак на их клиентов увеличилось в 1,5 раза год к году. Руководитель компании по облачным платформам и инфраструктурным решениям Александр Осипов также связывает тенденцию со снижением цен на организацию атак, которые начинаются от 5 долларов.