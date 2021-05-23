Севергазбанк увеличил продленный операционный день для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь время, в которое обрабатываются платежные поручения корпоративных клиентов, установлено с 9:00 до 19:30 в будние дни. При этом платежные поручения, как и ранее, принимаются круглосуточно через систему дистанционного банковского обслуживания.



Одновременно на стороне Севергазбанка ускорена обработка платежных поручений. Они обрабатываются банком в режиме онлайн. Итоговое время перевода и зачисления денежных средств контрагенту зависит от обработки информации на стороне банка-получателя и других внешних факторов.

На сегодня изменения внедрены в регионах Вологодской региональной дирекции (Вологодская область и Республика Коми) и Санкт-Петербургского филиала (Санкт-Петербург, Архангельская и Новгородская области).

Внутрибанковские переводы денежных средств между юридическими лицами, имеющими счета в Севергазбанке, осуществляются в среднем в течение нескольких минут, уточняют в финучреждении.