Банк ДОМ.РФ увеличил процентные ставки по базовой линейке вкладов «Доходный+», «Дополняемый» и «Доступный». Максимальная доходность теперь составляет 5,9%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В случае открытия продукта в мобильном приложении или интернет-банке предусмотрена надбавка в размере 0,1 процентного пункта. Также предусмотрена надбавка в размере 0,2 п. п. для клиентов, получающих зарплату на карту банка, и для различных категорий вкладчиков.

Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока депозита — по выбору клиента. В случае выплаты процентов в конце срока действия вклада предусмотрено дополнительное повышение ставки на 0,2 п. п.

При оформлении вклада на сумму свыше 100 тыс. рублей клиенту доступна банковская карта с бесплатным обслуживанием.

