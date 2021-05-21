Банк «Союз» ввел вклад «Надежный процент».

При оформлении в отделении банка доходность депозита на 367 дней составит 5,05%, на 550 дней — 5,15%, а в интернет-банке — 5,15% и 5,25% годовых соответственно.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно. В случае досрочного расторжения договора выплаченные проценты не пересчитываются и не удерживаются из суммы вклада.



При открытии вклада клиентом — физическим лицом, ранее не обслуживавшимся в банке, размер процентной ставки для вкладов, открываемых в отделениях, увеличивается на 0,2 процентного пункта.