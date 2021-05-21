Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Алмазэргиэнбанка с «негативного» на «стабильный» и подтвердило РДЭ на уровне «B+», сказано в релизе агентства.

Данное рейтинговое действие следует за пересмотром прогноза по рейтингам контролирующего акционера банка — Республики Саха (Якутия) («BBB-» / прогноз «стабильный»), отмечается в сообщении.

«Долгосрочные РДЭ Алмазэргиэнбанка «B+» и рейтинг поддержки «4» учитывают ограниченную вероятность поддержки со стороны Республики Саха. Мы полагаем, что Республика Саха может предоставить чрезвычайную поддержку капиталом банку в случае необходимости (с учетом прямого владения 86-процентной долей) и высокого уровня операционного и стратегического контроля региона над банком», — говорится в релизе агентства.

В то же время рейтинг Алмазэргиэнбанка на четыре позиции ниже, чем рейтинг Республики Саха. В Fitch объясняют это ограниченной стратегической значимостью банка для региона и низкой гибкостью у властей региона в плане оперативного предоставления чрезвычайной поддержки. При этом в агентстве отмечают, что некоторая поддержка ликвидностью может быть оперативно направлена при стрессовой ситуации через структуры, находящиеся в собственности республики.