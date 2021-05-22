Численность населения трудоспособного возраста в РФ будет снижаться до второй половины 2020-х годов, что негативно повлияет на рост экономики. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин, выступая на марафоне «Новое знание».

«Мы видим, что примерно с 2013—2015 годов в российской экономике началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения, которое продлится до второй половины 2020-х годов. Это то, что было предопределено, с этим ничего уже невозможно было сделать в последние 20 лет, и это, конечно, стало одним из серьезных факторов сдерживания темпов экономического роста», — сказал Орешкин.

По его словам, «несмотря на то, что рост подушевого ВВП был выше среднемирового в 2017—2019 годах, сам рост экономики был меньше именно из-за фактора ситуации с трудоспособным населением».

Орешкин отметил, что негативные тенденции в демографии были связаны с низкой рождаемостью на фоне Второй мировой войны. Кроме того, по его словам, сильный демографический провал наложился на экономический кризис, связанный с распадом СССР, «и привел к страшному провалу рождаемости».

«Хорошая новость, что с середины 2000-х годов рождаемость начала расти, следующее поколение, которое сейчас учится в школе, которое в этом десятилетии будет вступать в численность трудоспособного населения, оно будет гораздо больше, этот негативный эффект начнет постепенно исчезать», — указал помощник президента РФ.