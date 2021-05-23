Лучшим рабочим днем за последний год мужчины чаще всего называли день получения премии, а женщины — день, когда они добились отличных показателей в работе. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, у большинства работающих россиян все же были поводы для радости на работе. Каждый десятый опрошенный (10%) назвал лучшим день получения премии, еще 10% — день, когда они достигли отличных показателей в своем деле. По мнению 6% россиян, каждый их рабочий день был по-своему прекрасен», — сказано в исследовании.

Дни корпоративов, праздников и других торжественных мероприятий в кругу коллег считают лучшими рабочими днями 5% респондентов. По 3% опрошенных сообщили, что самым лучшим для них стал день перевода на «удаленку» или ухода в отпуск. Столько же опрошенных (3%) с радостью вспомнили о получении благодарственного листа за хорошую работу, размещении их фотографии на доске почета или просто о теплых словах руководителя в свой адрес. День завершения проекта сочли лучшим 2% респондентов, столько же выделили свой день рождения, отпразднованный в кругу коллег. Еще 15% россиян назвали другие поводы для счастья на работе: профессиональные праздники, повышение в должности, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение зарплаты и т. д.



О том, что в течение последнего года у него совсем не было хороших рабочих дней, сообщил каждый четвертый опрошенный (25%).

Мужчины чаще, чем женщины, считают лучшим день получения премии (12% и 7% соответственно). Женщины же чаще мужчин рассказывали, что их лучший рабочий день тот, когда они достигли успеха в делах (11% и 7%).