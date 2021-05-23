Аналитики группы компаний «Финам» ожидают опережающих темпов роста ключевых показателей СберБанка благодаря восстановлению экономики, сильным позициям на рынке и дальнейшему развитию экосистемы. Акции эмитента рекомендуется покупать с целевой ценой 379,1 рубля по обыкновенным обыкновенным акциям и 341,2 рубля — по привилегированным. Потенциал роста составляет 25,6% и 20,8% соответственно.



«Сбер» — крупнейший российский банк, на который приходится около трети всех активов банковской системы страны и 45% всех вкладов населения. Насчитывает более 14 тыс. отделений в России и обслуживает свыше 100 млн физических и 2,8 млн юридических лиц. Помимо традиционных банковских операций, «Сбер» активно развивает инвестиционный бизнес и целый ряд нефинансовых сервисов.

Как отмечается в исследовании, начало 2021 года оказалось весьма удачным для всей российской банковской индустрии: «Активы сектора в январе — марте выросли на 3,8 трлн рублей, или 3,1% с учетом валютной переоценки, и достигли 107,7 трлн рублей». На этом фоне «Сбер» весьма позитивно отчитался за I квартал, показав хорошую динамику процентных и комиссионных доходов и резко увеличив прибыль. Чистая прибыль в январе — марте взлетела на 152,7% до 304,5 млрд рублей. При этом рентабельность собственного капитала (ROE) составила значительные 24,3%.

По мнению аналитиков, сильная отчетность подтверждает ожидания, что банк станет одним из главных бенефициаров экономического восстановления после прошлогоднего спада: «Хорошие результаты в I квартале позволили руководству банка улучшить прогнозы по основным показателям бизнеса на весь 2021 год. Как ожидается, ROE составит более 20% против прежней оценки в 18%. Кроме того, «Сбер» рассчитывает увеличить кредиты населению на 16—18%, а корпоративные кредиты — на 9—10%».

Значимой точкой роста для банка остается фокус на цифровизацию, развитие экосистемы и расширение присутствия в нефинансовых сервисах, уверены в «Финаме»: выручка в нефинансовом сегменте в I квартале подскочила в четыре раза в годовом выражении до 33,6 млрд рублей, что соответствует стратегической цели.

Дополнительным фактором привлекательности «Сбера» для инвесторов выступает дивидендная доходность — одна из самых высоких в мире для банковского сектора, добавляют аналитики инвесткомпании: «Наш прогноз по дивиденду на 2021 год — 22,9 рубля на акцию каждого типа. Доходность может составить 7,6% по обыкновенным акциям и 8,2% по привилегированным.