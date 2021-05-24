В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у следствия появились вопросы к руководству ЦБ — по данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк лишился так называемых голубых фишек, пишет «Коммерсант» . Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам «значительно ниже рыночных», через месяц после этого объявила о банкротстве.

Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже. По данным полицейских, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин на один день исключил «Финанс-Инвест» из списка участников торгов. После отключения от клиринга, когда все операции «Финанс-Инвеста» выпали из поля зрения контролирующих органов, Мосбиржа произвела операции по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных. Тем самым банку был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млрд рублей. Регулятор, контролирующий работу этой площадки, якобы провел соответствующую проверку и выявил нарушение. О нем было доложено первому заместителю председателя ЦБ Сергею Швецову, который непосредственно курирует работу Мосбиржи, но, по данным источников, официального хода докладной записке по какой-то причине так и не дали.

​ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Воронеж» на 1,5 млрд рублей ​​ По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы.

Следствие определило круг лиц, которые будут допрошены по этому эпизоду. Также есть вопросы у правоохранителей и к Швецову, но ЦБ комментировать ситуацию не стал. В пресс-службе Мосбиржи подтвердили, что «Финанс-Инвест» действительно отключали в связи с появлением информации об участии компании в сомнительных финансовых операциях. Для выполнения обязательств «Финанс-Инвеста» перед добросовестными участниками торгов в соответствии с законом о клиринге НКЦ продал на бирже по рыночной цене обеспечение, находящееся на счетах компании, в том числе пакет ОФЗ. Позднее компании была возвращена возможность совершать операции на бирже, чтобы компания могла рассчитываться по своим обязательствам, но этого не произошло, отметили в пресс-службе Мосбиржи.

В дальнейшем понесенные убытки биржа частично покрыла за счет других клиентов АО «Финанс-Инвест». Десятки физлиц обнаружили, что НКЦ, с которым у АО был заключен договор, списал их ценные бумаги более чем на 1,2 млрд рублей. Произошло это в счет погашения обязательств «Финанс-Инвеста» перед клиринговым центром якобы как раз за потерю «голубых фишек» банка «Воронеж». В апреле 2018 года АО «Финанс-Инвест» был лишен лицензии. Вернуть свои акции его клиентам до сих пор не удалось.