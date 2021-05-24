Челябинвестбанк повышает ставки по вкладам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, на 0,2—0,5 процентного пункта выросли ставки по рублевым вкладам на сроки размещения от 271 до 1 111 дней и по вкладу «Комфорт» на 31 день. Максимальное увеличение ставок отмечается при сроке 1 111 дней. Процентная ставка по вкладу «Призовой» увеличилась с 4,6% до 5% годовых.

«В случае расторжения вклада «Призовой» или снятия части суммы клиент имеет возможность получить начисленные проценты по ставке вклада, при этом перерасчет процентов по ставке 1% годовых производится только за последние 70 дней относительно снятия (расторжения) и только по изъятым суммам. Важными условиями вклада «Призовой» является ежемесячная капитализация процентов, возможность пополнения (в течение первых 181 дней) и частичного изъятия средств», — говорится в релизе.

Вклад «Комфорт» для крупных вкладчиков стал доходнее на 0,2—0,3 п. п., а ставки по нему в зависимости от суммы составляют от 3,8% до 4,8% годовых. «Особенностью этого вклада является то, что процентная ставка зависит от фактической суммы вклада, и, если вкладчик будет пополнять вклад, он сможет повысить свой доход. Также по вкладу возможно частичное снятие денег без потери процентов», — уточняют в банке.