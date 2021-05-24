Три четверти россиян ведут учет своих доходов и расходов, в то время как год назад контролем движения личных денег занимался лишь каждый второй, показало исследование отношения россиян к финансовому планированию, проведенное СК «Росгосстрах Жизнь». Драйвером роста финансовой осознанности стали события последних полутора лет.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, ведут ли они учет своих доходов и расходов. 75% ответили положительно, 25% — отрицательно.

Год назад, в марте, СК «Росгосстрах Жизнь» задавала этот вопрос в ходе аналогичного опроса с аналогичной выборкой. Тогда положительно ответили 56% респондентов.

Россияне стали проявлять большую финансовую осознанность, в том числе под влиянием событий последних полутора лет. В то время как из числа опрошенных, планирующих семейный бюджет, большинство (72%) занимаются этим в течение многих лет, каждый пятый (21%) начал учитывать свои доходы и расходы с 2020 года, а 7% — совсем недавно, с 2021-го.

«Анализ текущего финансового положения и учет доходов и расходов — первый и самый важный шаг к накоплениям. Позиция «у меня нет денег и поэтому мне не с чего копить» чаще всего базируется на том, что люди не знают, на что именно уходят средства. А если точно знать, на что тратится семейный бюджет, можно найти способ сокращения расходов или даже небольшого увеличения доходов. То, что в России растет доля тех, кто стал больше внимания уделять учету своих финансов, позволяет надеяться на то, что доля россиян с накоплениями может вырасти», — говорит директор блока маркет-менеджмента, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.