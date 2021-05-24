Введение обязательного кредитного рейтинга позволит госпредприятиям размещать свободные средства не только в крупных банках, но и на счетах стабильных региональных кредитных организаций, пишет «Парламентская газета» . Такой законопроект Госдума намерена рассмотреть во втором чтении в июне.

Сейчас основным критерием для размещения в банках средств госкомпаний или пенсионных накоплений выступает величина собственного капитала кредитной организации. По мнению законодателей, такой подход гарантирует размещение госденег крупным банкам, отсекая региональных конкурентов, даже имеющих хорошую репутацию. По словам соавтора законопроекта, председателя думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, такие критерии отбора банков необъективны, так как собственный капитал банка может быть большим, а сам банк — недееспособный. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, зачастую установленные требования основаны на размере капитала и других не всегда объективных критериях и бывают сильно завышены.

Госдума и Совфед предлагают допускать банки к средствам госкорпораций, предприятий ОПК, а также к счетам эскроу. Основная цель законопроекта, по словам Журавлева, — унифицировать отбор кредитных организаций на основе одного ключевого показателя — кредитного рейтинга, уровень которого будет установлен правительством под каждое конкретное направление размещения госсредств и доступа к другим госресурсам и мерам поддержки. В соответствии с уровнем рейтинга будут также распределять лимиты на размещение средств.

По словам Журавлева, инструмент позволит более равномерно распределять средства, исключить монополизацию, расширить выбор для потребителей в лице государства и госкомпаний на конкурентных условиях. Такой рыночный механизм должен способствовать повышению качества и улучшению условий для получателей соответствующих банковских услуг, считает он.