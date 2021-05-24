Глава Банка России Эльвира Набиуллина ожидает повышения ставок по вкладам на фоне возвращения регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике. Об этом, как передает ТАСС, она заявила в ходе выступления в Госдуме.

«Возвращение нашей политики к нейтральному уровню поднимет ставки и по депозитам, которые снизились в прошлом году. Они вновь будут устойчиво покрывать инфляцию», — сказала она.

Центробанк прогнозирует более выраженный рост ставок по вкладам в ближайшие месяцы Принятые Банком России решения о повышении ключевой ставки в марте и апреле в сочетании с ростом доходности гособлигаций также создают предпосылки для плавного повышения ставок по кредитным операциям.

Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика в первую очередь нацелена на сдерживание инфляции, а также на защиту сбережений и доходов россиян от обесценения.



Набиуллина напомнила, что Банк России в текущем году два раза повысил ключевую ставку и сейчас она составляет 5% годовых. «Мы это сделали для того, чтобы удержать инфляцию на относительно низких уровнях. Для людей инфляция очень важна. <…> Если в прошлые годы она ушла из тройки самых тревожащих людей проблем, то сейчас люди вновь встревожены», — отметила она, добавив, что административные ограничения цен на ряд социально значимых товаров являются только временным решением.