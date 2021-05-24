Управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram. Он пояснил, что обратился в суд, потому что предложение о возврате вложенных в криптовалюту TON средств было сделано инвесторам Da Vinci «не до конца корректно».

«Нашему фонду это предложение поступило где-то за 24 часа до дедлайна, и многие из наших инвесторов просто не получили физическую возможность проанализировать документы и, соответственно, получить адекватный возврат на те инвестиции, которые были сделаны», — рассказал Железко.

Он также напомнил, что после запрета запуска TON американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) инвесторы получили «достаточно много разных конфликтующих уведомлений о том, что токены выйдут, потом — что не выйдут, потом — что опять выйдут». «Было достаточно много тяжелых коммуникационных моментов, и инвесторам было очень тяжело принять правильное решение о том, взять деньги обратно либо переконвертировать в кредит», — объяснил он.

Telegram взяла на себя обязательство до конца 2019 года запустить блокчейн-платформу TON, на создание которой привлекла у разных инвесторов 1,7 млрд долларов. Однако незадолго до наступления дедлайна SEC подала в суд на Telegram, потребовав запретить запуск платформы. Комиссия пояснила, что выпускаемые компанией токены по сути — ценные бумаги, а значит, их необходимо было зарегистрировать соответствующим образом. Из-за этого запуск TON был отложен до 30 апреля 2020 года. Но в конце того апреля основатель Telegram Павел Дуров сообщил инвесторам, что компания не сможет запустить проект в указанные сроки, и предложил им опции: либо вернуть 72% вложенных средств, либо получить 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года. В мае он объявил о закрытии проекта. По условиям мирового соглашения с SEC компания Telegram обязалась выплатить штраф комиссии (18,5 млн долларов), а также вернуть инвесторам 1,22 млрд из 1,7 млрд долларов (72% от изначальных вложений).

СМИ: инвесторы TON потребовали от Дурова компенсации убытков на десятки миллионов долларов В мае 2020 года Павел Дуров официально объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram, в которые инвесторы (всего 171) по всему миру вложили 1,7 млрд долларов.

Инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам компании уведомление о намерении подать иск к TON Inc. и Telegram Inc. в конце февраля этого года. Они потребовали компенсировать ущерб в несколько десятков миллионов долларов за неудавшийся проект. Тогда источник РБК, близкий к Telegram, сообщил, что инвесторы просят возместить 20 млн долларов, при этом, по мнению юристов лондонского офиса Skadden, представляющих интересы Telegram, у таких претензий мало шансов на успех, «так как договор четко обговаривал как расходы, так и риски».

В интервью телеканалу РБК Железко напомнил, что один из фондов Da Vinci Capital собрал около 50 инвесторов, которые вложили в Telegram около 70 млн долларов (из документов SEC следовало, что Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capital договорился о покупке токенов Gram на 72,1 млн долларов и в 2018 году перевел 45,4 млн долларов). Он подчеркнул, что в судебном разбирательстве с Telegram фонд Da Vinci Capital выступает в качестве координатора. «У нас достаточно много фондов, инвестиционных продуктов, и мы всегда стоим на стороне инвестора. Мы защищаем их права, хотим, чтобы наши инвесторы зарабатывали деньги. И когда возникают разные юридические коллизии, несоответствия, конечно, у нас нет другого выбора, кроме как иногда переводить эти разбирательства в судебную плоскость», — объяснил управляющий партнер Da Vinci Capital.

Он добавил, что вопросы к создателям TON есть «у европейских, американских инвесторов, которые также, наверное, переводят свои права в ту или иную юридическую плоскость». Отвечая на вопрос, возможны ли разбирательства со стороны иностранных инвесторов, Железко отметил, что сейчас «работают независимые компании, которые аккумулируют интересы разных инвесторов», и в консультации с ними Da Vinci Capital пытается решить данные вопросы с Telegram.

Помимо Da Vinci Capital среди инвесторов TON были миллиардер Роман Абрамович, основатель QIWI Сергей Солонин, сооснователь компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили и другие крупные российские бизнесмены.

Источник РБК, близкий к руководству Telegram, заявил, что после подачи иска представители Da Vinci Capital несколько раз пытались выйти на руководство компании с попыткой заключить мировое соглашение, однако топ-менеджмент компании «считает подобные иски абсурдными, поэтому не проявил интереса к переговорам».

Он объяснил, что Da Vinci предложили конвертировать средства в заем «сразу после того, как фонд смог подтвердить, что не имеет резидентов США среди вкладчиков», поскольку из-за регуляторных ограничений компания Telegram не предлагала конвертировать инвестиции в заем американским инвесторам. «Da Vinci в течение долгого времени не мог предоставить подобное подтверждение, поэтому сократил собственное время до дедлайна», — рассказал собеседник РБК.



«Ни один из многочисленных известных западных фондов, представленных среди инвесторов TON, не выражал каких-либо претензий к Telegram. Более того, многие инвесторы с глобальными брендами выражали поддержку руководству Telegram в связи с регуляторным прессингом, который помешал компании запустить TON», — добавил он.