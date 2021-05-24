Суд принял решение о принудительной ликвидации небанковской кредитной организации «Сетевая Расчетная Палата» из Казани, следует из сообщения пресс-службы Банка России.

Регулятор в понедельник, 24 мая, прекратил деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией. Временная администрация была назначена в НКО 12 марта текущего года в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций.

«По результатам проведенного временной администрацией обследования признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации не установлено, — сообщает ЦБ. — Арбитражный суд Республики Татарстан 29 апреля 2021 года принял решение о принудительной ликвидации НКО».

Согласно опубликованной регулятором информации о результатах деятельности временной администрации , активы НКО на указанную дату оцениваются чуть более чем в 379 млн рублей, обязательства — примерно в 237 млн.

Ликвидатором НКО «Сетевая Расчетная Палата» утверждена Марина Кнутова, состоящая в ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».



Напомним, Центробанк, отзывая лицензию у НКО «Сетевая Расчетная Палата», объяснял, что она «специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».