Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады мая составила порядка 4,94% годовых против 4,93% по итогам первой декады месяца. Таким образом, показатель еще немного повысился после предыдущего более ощутимого роста. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в понедельник на сайте Банка России.

Ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) уровня — около 4,33% годовых. При этом, исходя из графика на сайте ЦБ, все второе полугодие 2020 года (примерно с середины июля) и начало 2021-го можно охарактеризовать как период относительно ровных ставок — с незначительными отклонениями в ту или другую сторону, но без явного тренда к дальнейшему падению или возобновлению роста. Однако начиная со второй декады марта 2021 года ставка росла либо оставалась на месте, случаев снижения не было. В предыдущий раз, по итогам первой декады мая, она подпрыгнула с 4,72% сразу до 4,93% годовых.

Центробанк недавно писал, что ожидает роста ставок по рублевым депозитам в ближайшие месяцы, а в конце апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых с 26 апреля. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. Об ожиданиях повышения ставок по вкладам на фоне возвращения регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике заявила в понедельник, 24 мая, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина ожидает роста ставок по банковским вкладам Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика в первую очередь нацелена на сдерживание инфляции, а также на защиту сбережений и доходов россиян от обесценения.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку (на 0,25 п. п., до 4,5% с 22 марта). Апрельское повышение ставки стало вторым в этом году.

Топ-десятка банков по вкладам сейчас выглядит следующим образом: СберБанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, «Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк. Напомним, этой весной ЦБ уже дважды менял ее состав: сначала в топ-10 вошел Тинькофф Банк, заменив Совкомбанк, а затем последний вернулся в список, заняв место Промсвязьбанка.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка.



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на май).