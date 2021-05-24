Число самозанятых арендодателей жилья в Москве за полгода выросло более чем в полтора раза. При этом платят налоги со сдачи жилья всего около трети собственников съемных квартир. Такие данные содержатся в исследовании Общероссийского народного фронта и агентства недвижимости «ЦИАН», передает РБК .

Исследователи опросили собственников съемного жилья в Москве, размещающих объявления об аренде на платформе ЦИАН. «Количество самозанятых арендодателей жилья в Москве с октября 2020 года по апрель 2021 года увеличилось на 70%. В то же время лишь 35% респондентов, зарегистрированных на платформе ЦИАН, платят налоги от сдачи в аренду квартир. Из них 76% используют режим самозанятости, еще 14% зарегистрированы как ИП и 10% платят налог на доходы», — отмечается в исследовании.

Сейчас существуют три варианта уплаты налогов на доходы со сдачи жилья. Первый способ — уплатить налог на доход физических лиц (по ставке 13%). Второй вариант — оформить специальный патент на сдачу жилых помещений и уплатить налог по ставке 6%. И третий — зарегистрироваться в качестве самозанятого и уплачивать налог с доходов от сдачи квартиры по ставке 4%.

Большая часть арендодателей предпочитает оставаться в тени, отмечают исследователи. По данным ОНФ и ЦИАН, 23% собственников не декларируют свой доход от сдачи квартир в аренду. Реальная доля серых наймодателей может быть еще выше: 42% респондентов предпочли не отвечать на вопросы о налогах.

По оценкам экспертов, арендный бизнес ежемесячно приносит московским рантье в среднем 46,3 тыс. рублей, этот источник дохода входит в топ-пятерку самых распространенных среди самозанятых граждан.



Сами россияне поддерживают серую аренду жилья. По данным НАФИ, 41% россиян не считают сдачу жилья в аренду без уплаты налога серьезным нарушением закона, а 51% признались, что сами не стали бы уплачивать подобный налог, если бы были арендодателями. Главная причина, по которой собственники съемных квартир не хотят уплачивать налог с дохода, — «нежелание делиться доходом с государством». По оценкам «ДОМ.РФ», основная часть арендного рынка жилья в России сейчас находится в тени — примерно 95%. Из-за этого государственный бюджет недополучает около 200 млрд рублей в год.