Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего предпринимательства, пишут «Известия» , ссылаясь на источники. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение месяца разработать такую программу. На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел специальное совещание с Кабмином и бизнес-сообществом о новом пакете стимулирования МСП. В секретариате заместителя премьера в общих чертах сформулировали ключевые акценты дополнительного пула инструментов.

Комплекс мер поддержки МСП может быть направлен на поддержку начинающих предпринимателей и молодежного предпринимательства, поддержку роста предприятий, создание для них новых рыночных возможностей, поддержку зрелых компаний, снижение административной нагрузки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также создание цифровой экосистемы поддержки субъектов МСП, сообщили в секретариате. В пакет поддержки вошли следующие меры: обнуление НДС для рестораторов и отельеров; повышение обязательной квоты на закупки у МСП для государственных заказчиков до 20%, для госкомпаний — до 30%; предоставление капитала в виде сертификатов начинающим предпринимателям на открытие своего дела — в пределах 100 тыс. рублей; послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности; поддержка предпринимателей при выводе бизнеса на IPO; создание цифровой платформы, агрегирующей все меры поддержки МСП и определяющей, на какие инструменты предприниматель вправе претендовать.

ЦБ: объем выданных в марте кредитов МСП вырос на 33% Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам субъектам МСП — нефинансовым организациям в рублях в марте 2021 года составила 7,98% годовых, по долгосрочным — 7,56% годовых.

По словам собеседников, несмотря на то что Минфин не протестует по поводу обнуления НДС для рестораторов и отельеров, вряд ли можно утверждать, что мера полностью согласована и осталось лишь направить в Госдуму законопроект. В Минэкономразвития сообщили, что дополнительные меры поддержки МСП разработаны, предложения направлены в правительство.

Значительная часть инструментов пакета не требует финансирования, от правительства может потребоваться около 15 млрд рублей, оценил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Наиболее действенными, с его точки зрения, могут стать обнуление НДС для общепита и гостиниц, а также увеличение квоты МСП в госзакупках. По словам сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, меры — это очередная попытка правительства пойти навстречу бизнесу, но они не заработают в полную силу, пока не будет решена проблема силового давления на предпринимателей. Также проблемой для малого бизнеса становятся залоги по кредитам, отметил эксперт. Льгот по НДС гостиницы и рестораны просили давно — эту меру они предложили в самом начале пандемии как наиболее необходимую, отметил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Обнуление НДС облегчит для них ведение бизнеса и ускорит выплату долгов, спрогнозировал он.