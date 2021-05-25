Минтруд предлагает субсидировать работодателям наем выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года, пишет «Коммерсант». По мнению ведомства, это позволит снизить уровень безработицы на российском рынке труда. Согласно поручению президента, до конца года Минтруд должен вернуть его на докризисный уровень (ниже 4,7%), сейчас этот показатель составляет 5,4%. Это означает, что до конца года число безработных должно сократиться примерно на 1 млн человек — Минтруд планирует охватить программами поддержки занятости около 40% незанятых.
Как следует из текста проекта постановления, эта программа будет распространена на выпускников 2020 года, не нашедших постоянную работу и вставших на учет в центрах занятости как до, так и после 1 января 2021 года. Программой может воспользоваться любой работодатель из любых отраслей в любом регионе, сообщили в Минтруде. Субсидии можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды.
Как пояснили в Минтруде, выпускники 2020 года оказались одной из наиболее пострадавших категорий граждан — из-за небольшого опыта работы им трудно найти рабочее место и в нормальной ситуации, а из-за коронавируса им также пришлось конкурировать еще и с более опытными специалистами, потерявшими работу в пандемию. В ведомстве отметили, что работодатели не заинтересованы брать на работу выпускников, потому что потом им придется тратить средства на их адаптацию на первом рабочем месте.
По данным Росстата, уровень безработицы в категории 19–25 лет выше среднего примерно вдвое. Но потенциал повышения интереса к выпускникам с помощью госсубсидий ограничен — вряд ли такие скромные выплаты смогут помочь преодолеть масштабное несоответствие возможностей российского образования требованиям рынка труда.
У студентов будут выявлять навыки, в освоении которых есть успех.