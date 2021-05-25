Минтруд предлагает субсидировать работодателям наем выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года, пишет «Коммерсант» . По мнению ведомства, это позволит снизить уровень безработицы на российском рынке труда. Согласно поручению президента, до конца года Минтруд должен вернуть его на докризисный уровень (ниже 4,7%), сейчас этот показатель составляет 5,4%. Это означает, что до конца года число безработных должно сократиться примерно на 1 млн человек — Минтруд планирует охватить программами поддержки занятости около 40% незанятых.

Как следует из текста проекта постановления, эта программа будет распространена на выпускников 2020 года, не нашедших постоянную работу и вставших на учет в центрах занятости как до, так и после 1 января 2021 года. Программой может воспользоваться любой работодатель из любых отраслей в любом регионе, сообщили в Минтруде. Субсидии можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды.

Как пояснили в Минтруде, выпускники 2020 года оказались одной из наиболее пострадавших категорий граждан — из-за небольшого опыта работы им трудно найти рабочее место и в нормальной ситуации, а из-за коронавируса им также пришлось конкурировать еще и с более опытными специалистами, потерявшими работу в пандемию. В ведомстве отметили, что работодатели не заинтересованы брать на работу выпускников, потому что потом им придется тратить средства на их адаптацию на первом рабочем месте.

По данным Росстата, уровень безработицы в категории 19–25 лет выше среднего примерно вдвое. Но потенциал повышения интереса к выпускникам с помощью госсубсидий ограничен — вряд ли такие скромные выплаты смогут помочь преодолеть масштабное несоответствие возможностей российского образования требованиям рынка труда.