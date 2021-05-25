ВТБ расширяет линейку потребительских кредитов и запускает образовательный кредит для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации. Оформить его могут как сами студенты и абитуриенты (в случае их трудоустройства), так и их родители. Ставка составит от 5,4% годовых при оформлении страховой программы.

«С помощью образовательного кредита можно оплатить обучение в вузах, среднеспециальных учебных заведениях и дополнительное образование. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Оформить заявку клиент сможет в офисе или контакт-центре ВТБ», — говорится в релизе.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Для подачи заявки клиенту необходим только паспорт и информация об учебном учреждении. Решение о выдаче кредита будет принято в среднем за минуты. После этого необходимо заключить договор с выбранным вузом или другим образовательным учреждением, обратиться в офис банка и получить денежные средства на оплату образования.

«ВТБ принял решение запустить целевой кредит, чтобы студенты или их родители смогли оплачивать обучение в вузах или получать дополнительное образование. Средняя ставка по образовательному займу будет ниже на 0,3 процентного пункта по сравнению со стандартными ценовыми условиями по кредиту наличными, чтобы платежи по кредиту были комфортными», — отметил начальник управления потребительского кредитования ВТБ Евгений Благинин.