Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало кассационную жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на отказ во взыскании убытков в размере более 1,9 млрд рублей с двух бывших руководителей Леноблбанка, говорится в материалах суда.

Агентство обжаловало в ВС определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 7 июля, а также постановления апелляции от 7 октября 2020 года и кассации от 20 января.

Суд первой инстанции заметил, что заявитель не доказал наличие прямой причинно-следственной связи между действиями (бездействием) экс-руководства кредитной организации и убытками банка. В качестве ответчиков по спору выступают бывший председатель правления банка Александр Попов и экс-глава филиала Леноблбанка в Москве Татьяна Зозуля.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках заявления о взыскании убытков с Попова и Зозули. Заявитель указал на значительный размер заявленных имущественных требований и возможность отчуждения контролирующими должника лицами принадлежащего им имущества на различных основаниях до вступления определения в законную силу.

Инвентаризация имущества Леноблбанка выявила недостачу в размере 162,5 млн рублей, сообщило в июле 2016 года АСВ.

Леноблбанк лишился лицензии 16 октября 2015 года. Позже ЦБ сообщал о выявлении в банке операций с признаками вывода ликвидных активов.

