ВТБ ожидает роста интереса россиян к долгосрочным вкладам во втором полугодии 2021 года, сообщил журналистам через пресс-службу начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.



«Во втором полугодии повышение процентов по вкладам и вероятное завершение ипотечной госпрограммы может поддержать спрос на долгосрочные вклады. Традиционно летние месяцы характеризуются низкой деловой активностью на рынке привлечения средств физлиц, плюс ожидаемый сезон отпусков будет способствовать повышению доли средств на текущее потребление. С другой стороны, ряд факторов будет поддерживать спрос населения на сберегательные продукты. В первую очередь это повышение ставок по вкладам и накопительным счетам вслед за ключевой ставкой ЦБ, что положительно повлияет на привлекательность сберегательных продуктов. Кроме того, позитивно на привлечении классических сбережений скажется улучшение динамики доходов населения на фоне восстановления экономики, а также возврат выведенной из банков наличности обратно на счета», — отмечает Степочкин.

Согласно прогнозам эксперта, общий объем сбережений россиян, за исключением счетов эскроу, по итогам первого полугодия 2021 года останется на уровне начала года и составит порядка 33 трлн рублей. По мнению начальника управления «Сбережения» ВТБ, этому будут способствовать два разнонаправленных фактора.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

С одной стороны, рост расходов населения в отпускной сезон мая — июня, который приведет к снижению средств на рублевых счетах на 2,5—2,6%. С другой стороны, рост ставок по рублевым инструментам вслед за увеличением ключевой ставки, который позволяет ожидать приток в рублевые депозиты за первое полугодие порядка 450—460 млрд рублей. Таким образом, портфель рублевых вкладов по рынку вырастет за этот период на 2,7—2,8%. Сохранение низких ставок по валютным вкладам, полагают в ВТБ, будет поддерживать тенденцию дедолларизации срочных портфелей, которые потеряют с начала года по июль приблизительно 3,5—3,6% своей стоимости, полагает специалист.

«При этом за первое полугодие 2021 года доля средств клиентов во вкладах на короткие сроки сократится примерно на 5 процентных пунктов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Клиенты в целом начали возвращаться к практике относительно долгосрочных вложений, и мы ожидаем, что рублевые депозиты сроком свыше одного года вырастут за первое полугодие на 400 миллиардов и более. Это позволит увеличить долю рублевых средств на длинные сроки на 4,5—5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — комментирует Максим Степочкин.

Кроме того, в банке ожидают по итогам первого полугодия заметный рост портфеля накопительных счетов и, соответственно, повышение их доли относительно классических депозитов, добавляет эксперт.